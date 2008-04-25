Генпрокуратура дала Тимошенко 10 дней

Генеральная прокуратура Украины сегодня вынесла протест на распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, 25 апреля ведомство опротестовало распоряжение правительства от 6 февраля 2008 года №208-р «О проведении служебного расследования». Отмеченным распоряжением Кабмина В.СЕМЕНЮК была отстранена от исполнения полномочий председателя Фонда в связи с проведением служебного расследования.

В соответствии с законом о прокуратуре, протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины вынесла протест на распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.02.08 №261-р «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».