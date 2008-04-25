Президент повторно остановил приватизацию Одесского припортового завода

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабинета министров от 11 февраля 2008 года №261-Р об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом говорится в соответствующем указе Президента №405/2008, размещенном на официальном сайте главы государства

Мотивационная часть нового указа аналогична предыдущему указу.

В частности, в указе говорится, что при отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, приватизация открытого акционерного общества "Одесский припортовый завод" - предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, - не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации.

Кроме того, как отмечается в указе, распоряжение от 11 февраля принято Кабмином вопреки требованию пункта 5 статьи 116 Конституции Украины, обязывающего его осуществлять управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Законами, определяющими правовые основы управления объектами государственной собственности, являются Законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и «О приватизации государственного имущества», которые ограничивают полномочия Кабмина относительно условий приватизации объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, лишь согласованием таких условий.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Кабмин распоряжением №261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Сегодня, 25 апреля, представленный премьер-министром как и.о. председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ сообщил, что определением Киевского окружного административного суда указ Президента от 15 апреля отменен.