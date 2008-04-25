В Ивано-Франковской области ученица написала апелляционную жалобу на формулировку вопросов в тестах по украинскому языку и литературе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам методист Калушского районного отдела образования Ивано-Франковской области Светлана ВЕРБИНСКАЯ.

«У одной ученицы возникли претензии к формулировке вопроса, и она написала апелляционную жалобу, - заметила С.ВЕРБИНСКАЯ. – Хотя такая форма жалобы и не предусмотрена: дети имели право жаловаться на процедуру проведения тестирования и результат. Но и эту, единственную жалобу, мы отправили в центр обработки результатов».