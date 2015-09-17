Более 100 автомобилей с российской "гумпомощью" направились в Украину

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Автоколонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 мск (04:00 по Киеву)", - сказал представитель министерства.

"В пути следования перед государственной границей она разделится примерно на равные части, одна из которых проследует в Донецкую, другая - в Луганскую область, пройдя все необходимые процедуры на двух пограничных пунктах пропуска в установленном порядке", - добавил он.

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В МЧС РФ уверяют, что более 100 автомобилей везут свыше 1,2 тыс. тонн гуманитарных грузов: продукты питания, в том числе консервы, мука, крупы и чай, а также учебная литература.