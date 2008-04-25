Ющенко поддержал предложение Ульянченко о создании аэропорта «Узин»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой совместно с Киевской областной государственной администрацией изучить вопрос о создании аэропорта «Узин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, таким образом глава государства ответил на предложении руководства Киевской области создать международный грузо-пассажирский аэропорт «Узин» на базе аэродромно-технического комплекса «Авиационная база Узин» и предприятия «Белоцерковский авиационный ремонтный завод».

«Прошу совместно с Киевской облгосадминистрацией изучить возможность такой реорганизации, в случае необходимости внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, а также определиться с передачей на баланс созданному хозяйствующему субъекту соответствующих основных фондов и земельных участков», – говорится в письме главы государства.

О принятом решении правительство должно проинформировать Президента до 15 июня этого года.