Нацбанк обеспокоен высоким уровнем перераспределения ВВП через бюджет

Национальный банк Украины выражает обеспокоенность высоким уровнем перераспределения ВВП через бюджет при прогнозе спада темпов экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Александр САВЧЕНКО сегодня в ходе XVI Ялтинской межбанковской конференции СНГ и Балтии.

Так, по его словам, в 2005 году при снижении экономического роста на 2,7% бюджет увеличился на 62%. Подобная ситуация прогнозируется и по итогам 2008 года.

“Мы обеспокоены таким уровнем перераспределения ВВП через бюджет. Если сравнить с Россией, Прибалтикой и Румынией, то уровень перераспределения в Украине в 2 раза выше”, - сказал А.САВЧЕНКО.

Также он отметил необходимость ограничивать “бюджетные аппетиты”, иначе торможение экономики будет очень стремительным. Такая ситуация с проводимой бюджетной политикой, по словам заместителя председателя правления НБУ, вызывает дефицит денежных средств в экономике и инфляцию.