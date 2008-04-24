Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит оснований для досрочных выборов мэра Киева и критикует идею проведения выборов городского председателя столицы в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

По словам Президента, мэр, по сути, является независимой ветвью власти, и его можно снять с должности лишь на трех основаниях: его заявления об отставке, в случае его смерти или в случае вступления в силу обвинительного приговора суда. «Ни первого, ни второго, ни третьего нет, а мы делаем выборы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Комментируя идею избрания мэра в два тура, Президент отметил, что не понимает, для чего Киеву нужна такая специфическая модель. «Не просматриваются ли за этим чьи-то рожки», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, следует считаться с тем, что речь идет о довыборах, и нового мэра киевляне будут избирать лишь на 18 месяцев.