В Одессе правоохранители пресекли незаконную трансляцию телеканалов одним из провайдеров.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, работники областного управления по борьбе с киберпреступностью выявили факты незаконной трансляции некоторых телеканалов одним из Интернет-провайдеров Одессы.

Также поступило заявление о злоупотреблениях провайдера от руководителя компании-правообладателя данного пакета телеканалов.

В ходе его оперативного сопровождения правоохранители совместно с представителями прокуратуры Одессы задокументировали факты незаконного распространения телеканалов и провели компьютерно-техническую экспертизу.

В частности, речь о телеканалах «Драйв», «Мультимания», «Шансон ТВ» и т.д.

Читайте такжеПровайдера цифрового ТВ «Зеонбуд» проверяют из-за отключения ряда каналов

«Своими противоправными действиями владелец Интернет-провайдера, который нарушал законодательство, нанес материальный ущерб интересам клиентов одного из частных предприятий на сумму более 40 тыс. грн», - отметили в отделе.

Указанные действия являются грубым нарушением прав интеллектуальной собственности, поэтому по данным фактам начато производство по ч.1 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Согласно вышеупомянутой статьи УК Украины, незаконное воспроизведение, распространение программ вещания или иное умышленное нарушение авторского права и смежных прав, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, наказывается штрафом от 200 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет. Или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией всех экземпляров произведений, материальных носителей компьютерных программ, баз данных , исполнений, фонограмм, видеограмм, программ вещания и орудий и материалов, которые специально использовались для их изготовления.

Следствие продолжается.

Читайте такжеГоскино предложили штрафовать каналы за недостоверную информацию о годе производства фильмов РФ