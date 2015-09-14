"Междоусобные войны": на Ровенщине жители двух сел устроили массовую драку, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Ровенской области.

"Междоусобные войны время от времени возникают между жителями сел Дроздынь и Березовое. Кто, чем и кому не угодил, выяснить сложно, но неприязненные отношения сохранились. Последний раз "встреча" между ними произошла полгода назад и закончилась открытыми уголовными производствами, которые в скором времени будут направлены на рассмотрение суда. А 13 сентября трех человек с многочисленными травмами, в том числе несовершеннолетнего, доставили в медучреждения. Кроме того, механические повреждения получил еще и автомобиль "Форд Транзит", - говорится в сообщении.

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Драка между почти тридцатью жителями обоих населенных пунктов завязалась на автодороге между селами Березовое и Глинное вблизи урочища Юзефин. О том, что произошло столкновение, в милицию сообщил неизвестный. Впоследствии правоохранители получили еще три сообщения от местных жителей о получении телесных повреждений.

"С сотрясением головного мозга, раной брови и ушибом спины в больницу села Березовое после обеда обратились 45-летний, а с открытым переломом левого предплечья - 21-летний местные жители", - уточняется в сообщении.

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А уже вечером в реанимационное отделение Рокитновской центральной районной больницы с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали несовершеннолетнего жителя села Дроздынь, ученика местной школы.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, выяснила, что конфликт между жителями села Дроздынь и Березовое возник еще утром в пгт Рокитное в пиццерии, где те отдыхали.

"Выяснить отношения они решили в условленном месте. Жители села Березовое поехали домой, собрали 15 человек и ждали на дороге между селами своих оппонентов, которые вскоре прибыли почти в таком же количестве. Поэтому после обеда жители обоих сел сошлись в поединке, который для трех участников закончился в больнице", - сообщают в МВД.

Кроме того, участники драки повредили автомобиль "Форд Транзит", который был оставлен возле эпицентра события.

По фактам нанесения средних и тяжелых телесных повреждений возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 121, 122 Уголовного кодекса Украины, а по факту умышленного повреждения чужого имущества - по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на Майдане украинские и польские фанаты устроили массовую драку.