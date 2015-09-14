Явка на российских выборах в оккупированном Крыму составила лишь 20%

Об этом сообщил председатель так называемой Избирательной комиссии аннексированного Крыма Михаил Малышев, передают "Новости Крыма".

Стало известно, что абсолютное число избирателей, принявших участие в голосовании по Войковскому одномандатному округу №9, составило 19,46%.

По Гвардейскому одномандатному округу №19 явка была несколько выше, чем в Керчи, и составила 20,41% (12,01 тыс человек).

"Эти выборы можно рассматривать как подготовку к выборам 2016 года", - подчеркнул Малышев, добавив, что они были прозрачными для всех участников избирательного процесса.

13 сентября УНИАН сообщал, что в России проходят так называемые прямые выборы - единый день голосования за депутатов разных уровней. Они проводятся и в аннексированном Крыму.

Оккупанты провели довыборы в двух округах: в Керчи и Симферопольском районе. Там изберут по два депутата в Джанкойский и Сакский и по одному – в Феодосийский и Белогорский городские советы.