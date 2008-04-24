Израильская миллиардерша будет инвестировать в украинские проекты Евро-2012

Инвестиции на сумму около полмиллиарда долларов планирует осуществить к Евро-2012 в Украине корпорация "Arison Group", которая принадлежит самой богатой женщине Израиля Шери Арисон. Об этом по итогам личной встречи Арисон с президентом Ющенко, состоявшейся в начале апреля в Киеве, сообщила пресс-служба компании.

Среди проектов в пределах подготовки к Евро-2012 особенный интерес компания Шери Арисон проявила к модернизации инфраструктуры, реконструкции стадионов, аэропортов и гостиниц. На эти цели, самая богатая бизнес-вуман Израиля и целого ближневосточного региона по версии журнала "Forbes", планирует выделить от 100 миллионов до полмиллиарда долларов. Израильские финансовые обозреватели отмечают, что приход капиталов Арисон на украинский рынок имеет и важную психологическую и имиджевую составляющую, поскольку демонстрирует выгодность и надежность капиталовложений в украинскую экономику. Однако, корпорация Шери Арисон не единственная из «акул» израильского бизнеса, которые готовятся к масштабному выходу на рынок Украины. Строительная компания Scorpіo Real Estate также заявила о начале реализации четырех масштабных проектов в Украине на общую сумму свыше миллиарда долларов. Крупнейшим из них станет строительство Аэропорт-Сити вблизи Борисполя.

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