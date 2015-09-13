Полицейский спецназ "Корд" даст возможность военным из АТО вернуться к нормальной жизни - Згуладзе

Первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе сообщила, что наряду с реформированием милиции в полицию, необходимо изменить и службу "102".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время презентации вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым набора в новую полицию Чернигова.

По словам Згуладзе, "102" работает как телефонная служба, но ее необходимо изменить, расширив потенциал. "Внедрение начнется с Киева и постепенно покроет страну", - сказала она. Первый заместитель министра внутренних дел уточнила, что "102" должна быть реформирована в "горячую линию" от граждан, куда будут поступать все звонки, а потом будут распределяться по направлениям (медицинская помощь, чрезвычайные ситуации, социальная составляющая и т. д.).

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Значительный социальный компонент Згуладзе видит в новом подразделении "Корд" (корпусе оперативно-внезапного действия), которое предоставит возможность ребятам после АТО социально реабилитироваться и вернуться к нормальной жизни.

"Это один из тех проектов, где смогут найти себя ребята после АТО", - пояснила заместитель главы МВД.

Планируется, что корпус будет иметь высокие стандарты, не только физической и боевой подготовки, но и психологической.

Аваков уточнил, что 25 бойцов из батальона "Чернигов" уже готовы перейти в "Корд".