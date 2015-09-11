Президент наградил создателей фильма "Племя" премией имени Довженко

Премия присуждена автору сценария, режиссеру-постановщику Мирославу Слабошпицкому и оператору-постановщику Валентину Васяновичу.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

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Как отмечается в документе, премия присуждена за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства и на основании представления соответствующего комитета.

Также президент установил на 2015 год размер премии 100 тыс. грн.