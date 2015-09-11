Президент наградил создателей фильма "Племя" премией имени Довженко
09:10, 11 сентября 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко присудил государственную премию Украины имени Александра Довженко 2015 года создателям полнометражного игрового фильма «Племя».
Создатели фильма "Племя" получили премию / Скриншот
Премия присуждена автору сценария, режиссеру-постановщику Мирославу Слабошпицкому и оператору-постановщику Валентину Васяновичу.
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
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Как отмечается в документе, премия присуждена за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства и на основании представления соответствующего комитета.
Также президент установил на 2015 год размер премии 100 тыс. грн.
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