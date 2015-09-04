Тягнибок подчеркнул необходимость объективного расследования столкновений возле Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Шустер LIVE" на канале "1+1".

По словам Тягнибока, "Свобода" очень заинтересована в том, чтобы сегодня было проведено "максимально объективное следствие по этой огромной трагедии, которая произошла 31 августа под стенами Верховной Рады".

"31 августа люди пришли на мирную акцию протеста... В качестве доказательства этого, я скажу, что лично пришел на эту акцию со своими детьми. Со своим сыном и своей дочерью", - сказал он.

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Тягнибок также добавил, что "власть должна прекратить политическое давление" в этом деле.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать камни, дымовые шашки. Также было брошено боевую гранату. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.