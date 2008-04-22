Состоится расширенное заседание Кабмина

23 апреля в 10.00 начнется заседание Кабинета Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, правительство будет рассматривать вопрос “О проведении в 2008 году внешнего независимого оценивания учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования”.

Аккредитация журналистов по телефонам: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.

Вход в Дому правительства будет осуществляться с ул. Грушевского, 12/2, через 1-й и 3-й подъезды (7-й этаж).