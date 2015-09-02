138 пострадавших во время событий возле ВР правоохранителей находятся на лечении - МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, в Центральном госпитале МВД находится 70 человек (МВД - 36, НГУ - 34). 1 человек в тяжелом состоянии. Проведено 2 сложные операции. Переведены 18 человек: с Александровской больницы - 1, из больницы №17 – 10, из госпиталя МО - 7.

В госпитале ГУМВД в. Киеве находится на лечении 6 работников МВД.

В Главном клиническом госпитале МО - 17 человек (МВД - 12, НГУ - 12). 1 человек в тяжелом состоянии. проведено 4 сложные операции.

В Киевской больнице №17 - 19 человек (МВД - 6, НГУ - 13). 1 человек в тяжелом состоянии. Проведено 4 сложных операции.

В Александровской клинической больнице №17 - 3 человека (МВД - 2, НГУ 1). 1 человек в тяжелом состоянии.

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Всего из числа пострадавших: - умершие - 3 человека; в тяжелом состоянии - 4 человека; перенесли сложные операции - 10 бойцов, подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что переведены в учреждения здравоохранения других областей Украины: в Черкасскую область - 11 человек; Черниговскую область - 11 человек; Полтавскую область - 1 человек.

Как сообщал УНИАН, раненым бойцам Нацгвардии после лечения будут выплачены средства в зависимости от степени полученных повреждений в сумме от 150 до 350 тыс. грн, сообщил временно исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан.