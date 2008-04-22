Ривнеазот призывает Нафтогаз не шутить со взрывом аммиака

Рабочие ОАО «Ривнеазот», пикетирующие сегодня центральный офис НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве, призывают руководство компании немедленно прекратить безответственные преступные действия по ограничению газоснабжения предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на открытое письмо работников ОАО на имя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

«По преступному приказу чиновников «Нафтогаза» на заводе безосновательно снижается давление природного газа, который поступает из сетей в технологический цикл. Это вынуждает предприятие работать в аварийном, взрывоопасном режиме», - цитирует пресс-служба открытое письмо трудового коллектива.

В письме отмечается, что последующие перепады давления газа в трубопроводах могут привести к аварийной остановке агрегатов и компрессоров, повлечь выбросы, вспышку и взрыв аммиака. Такая катастрофа может нанести вред не только Ривненскому региону, всей Западной Украине, но и может иметь влияние и на соседние государства - Польшу и Беларусь.

«По-видимому, Вам в Киеве безразлична жизнь и здоровье нас и наших детей. Вы далеки от химического производства, и не в состоянии понять всех последствий Ваших безответственных действий. Но нам не безразлично! Мы понимаем, что на таком взрывоопасном предприятии как наш химический завод любые игры с давлением природного газа могут привести к настоящей техногенной катастрофе. Шутить с взрывом аммиака - это бессмыслица и преступление», - отмечается в открытом письме.

Рабочие требуют от НАК «Нафтогаз Украины» немедленно прекратить безответственные преступные действия по ограничению газоснабжения, а также уволить чиновников, которые «незаконно используют газовый вентиль для шантажа и провоцируют экологическую катастрофу в городе».

Присутствующие на митинге рабочие также выразили глубокое возмущение циничными попытками представителей НАК «Нафтогаз Украины» предоставить СМИ неправдивую информацию об акции.

«Сегодня мы защищаем интересы своих семей, которые в отличие от чиновников «Нафтогаза» не сидят в теплых кабинетах, не ездят в дорогих авто, не прячутся за стенами киевских офисов, а находятся под реальной угрозой экологической катастрофы&ra