Черниговский горсовет не поддержал переименование более 20 улиц

Черниговский городской совет не проголосовал за переименование 23 улиц областного центра, в том числе - в рамках выполнения законодательства о декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение сессии был вынесен проект решения о возвращении исторических названий 9 улицам Чернигова. Названия еще 14 улиц предлагалось привести к нормам украинского правописания. Так, комиссия по переименованию улиц предложила восстановить исторические названия улиц Елецкой, Успенской, Воскресенской, Ремесленнической и других.

На заседании сессии развернулась дискуссия.

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Депутаты Черниговского горсовета апеллировали к социально-экономической составляющей процесса переименования и сразу предложили снять вопрос с повестки дня.

Городской голова Александр Соколов настоял на голосовании, напомнив, что согласно законодательству, если орган местного самоуправления в течение трех месяцев не примет соответствующее решение о переименовании, то этим будут заниматься органы государственной власти.

Между тем, во время голосования проект решения не набрал необходимых для одобрения 26 голосов.

Всего в Чернигове необходимо изменить около 100 советских названий улиц областного центра.