Ровно на грани экологической катастрофы

ОАО «Ровноазот» 22 апреля может остановить свою работу из-за прекращения поставок газа на это предприятие управлением магистральных газопроводов «Львовтрансгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «Ровноазота» Михаил ЗАБЛУДА.

По его словам, на предприятие поступила факсограмма из НАК «Нафтогаз Украины», в которой говорится, что в случае, если «Ровноазот» не заключит нового договора на поставки газа с этой компанией, то подача газа будет прекращена 22 апреля в 15 часов.

Гендиректор «Ровноазота» также сообщил, что руководство этого предприятия и его лично вынуждают разорвать соответствующее соглашение с компанией «УкрГаз-Энерго», но никаких юридических аргументов для такого шага не предоставляют.

Как сообщил М.ЗАБЛУДА, «если начнут снижать давление газа, то я не буду ждать, а дам указание останавливать предприятие, поскольку возникнут большие экономические и техногенные риски для предприятия».

Председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, который принимал участие в этой пресс-конференции сообщил, что по поводу угроз прекратить газопоставки на «Ровноазот» он уже направил телеграмму на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Он отметил, что нет никаких юридических оснований для такого шага. В.МАТЧУК также сообщил, что по поводу ситуации на «Ровноазоте» у него уже состоялось совещание с представителями правоохранительных органов, на котором прокурор области Анатолий ПРИШКО сообщил, что издал предписание, которое запрещает «Львовтрансгазу» прекращать поставки газа на «Ровноазот».

По словам гендиректора предприятия М.ЗАБЛУДЫ, чем больше будет простаивать предприятие, тем больше нужно будет средств и усилий, чтобы потом запустить производство. Например, для запуска одного агрегата по производству аммиака нужно четверо суток, а каждое время его простоя - это потеря 340 тысяч гривен.

Однако производственные потери в случае остановки предприятия - это лишь одна серьезная проблема. Другая заключается в том, что в таком случае остановятся и очистительные сооружения города, которые в настоящее время «завязаны» на «Ровноазот», а это прямой путь к экологической катастрофе в городе.

Председатель ОГА В.МАТЧУК и гендиректор «Ровноазота» М.ЗАБЛУДА выразили уверенность, что в случае остановки предприятия в суд будет направлен судебный иск, и предприятие обязательно выиграет это дело. В таком случае государство должно будет компенсировать все убытки, в том числе и непрямые, связанные со срывом поставок минудобрений по контрактам, потерей части зарплаты для 6-тысячного коллектива предприятия и др.

Как сообщил М.ЗАБЛУДА, в факсограмме «Нафтогаза Украины», которой угрожают отключить газопоставки, - упоминаются 14 крупных предприятий Украины, среди которых меткомбинат имени Ильича (Мариуполь), Новомосковский трубный завод, концерн «Стирол», Донецкий металлургический комбинат и другие.