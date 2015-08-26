В МВД рассказали, кто открыл стрельбу возле здания Минобразования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Терещук отметил, что накануне вечером в милицию поступило сообщение о том, что по улице Победы, 12, происходит стрельба в направлении Министерства образования и науки и Министерства инфраструктуры.

По его словам, правоохранители прибыли на место происшествия, и уже через 5 минут преступник был задержан. При задержании были применены физическая сила, а также спецсредства.

"Преступником оказался мужчина, 39 лет, уроженец Донецкой области. Он является сотрудником милиции. Есть такое подразделение Управления государственной службы охраны - подразделение "Титан", - сказал Терещук.

Он отметил, что в настоящее время выясняется, почему этот человек находился в Киеве, поскольку он должен нести службу на территории Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, вчера в центре Киева обстреляли в автомобиль первого замминистра образования и науки Инны Совсун. В машине находился водитель. Одна из пуль пролетела прямо у него над головой. Другие пули застряли в задних дверях.