Российским ГРУшникам Александрову и Ерофееву выдвинуты новые подозрения, - адвокат

Об этом сообщила адвокат Оксана Соколовская, передает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Главная военная прокуратура выдвинула ряд новых подозрений Александрову и Ерофееву, в частности, ведение агрессивной войны (ст. 437), незаконное пересечение границы, незаконное перемещение оружия и боеприпасов, незаконное ношение оружия, незаконный порядок въезда на оккупированные территории, то есть целый ряд дополнительных статей", - сказала адвокат.

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При этом она подчеркнула, что "оставили статью о теракте и добавили статью о содействии теракту".

Ранее УНИАН сообщал, что офицерам Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Александру Александрову и Евгению Ерофееву будет предъявлено подозрение в подготовке и развязывании вооруженного конфликта на территории Украины.