Защита Савченко ожидает приговора по ее делу в конце сентября - в начале октября

Об этом сказал адвокат Савченко Илья Новиков, сообщает Радио Свобода.

«Суд в Донецке (Ростовская область России) начнется не раньше, чем на следующей неделе, и это будет лишь вторая очередь предварительного слушания. Когда пройдут основные слушания, мне пока точно неизвестно. Но я думаю, что до конца сентября - начала октября мы будем иметь приговор », - сказал Новиков.

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Адвокат также добавил, что на этой неделе, 27 августа, Московский городской суд будет рассматривать апелляцию на продление ареста Савченко. «Арест продолжили 10 июля, и только сейчас у Московского горсуда дошли руки до апелляции», - заявил адвокат.

По его словам, Басманный суд Москвы 14-16 сентября рассмотрит апелляцию на решение суда, который признал законным то, что Савченко не отпустили на весеннюю сессию ПАСЕ.

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Как сообщалось, 21 августа Ростовский областной суд отказался перенести рассмотрение дела Савченко в Москву. Процесс и дальше будет рассматриваться в Донецке Ростовской области России.