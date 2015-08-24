В городах Украины праздновали День Независимости

Представители властей и общественности почтили память борцов за независимость Украины, возлагая цветы к памятникам героев новой Украины. Также чиновники возлагали цветы к памятникам Тарасу Шевченко.

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В ряде городов проводили шествия, вече и митинги. Во Львове около 3 тыс. человек приняли участие в Параде вышиванок. В Хмельницком также по улицам прошел многотысячный парад вышиванок.

В центре Днепропетровска состоялся танцевальный флеш-моб "Рождение флага".

А в центре Одессы 3155 людей в вышиванках создали "живую цепь" в честь Дня Независимости Украины. Кроме этого, в городе провели парад патриотических автомобилей в честь Дня Независимости.