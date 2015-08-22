В Чикаго ко Дню Независимости Украины торжественно подняли украинский флаг (фото, видео)

На центральной площади Чикаго состоялось торжественное поднятие желто-голубого флага.

Об этом сообщили УНИАН в медиа-портале украинской диаспоры VIDIA и подчеркнули, что подобное мероприятие ко Дню Независимости Украины традиционно каждый год организовывает Украинский конгрессовый комитет Америки, отдел Иллинойс.

Читайте такжеСША поздравили Украину с предстоящим Днем Независимости (видео)

В церемонии приняли участие представители мэрии Чикаго, украинско-американские ветераны и представители украинских организаций, в частности, Мисс Украинская диаспора Ульяна Фенин.

В субботу и воскресенье в Чикаго также состоится фестиваль под названием “Украинские дни“. Событие ежегодно посещают тысячи людей, которые приходят посмотреть выступления украинских танцевальных коллективов, послушать украинскую музыку и отведать украинские блюда.