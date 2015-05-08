Украинский желто-голубой флаг всегда был флагом мира - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на открытии инсталляции “Украина... Война...” в рамках акции “Мак памяти” в Национальном музее истории Великой Отечественной войны, где находился вместе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

“Мы очень ждем и отдельно переговорили об этом с господином генеральным секретарем, что усилия миротворцев также будут в значительной мере способствовать деэскалации конфликта и установлению мира”, - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина как член ООН сделала огромный вклад в установление мира и миротворческие операции по всему миру.

“Украинский желто-голубой флаг всегда был флагом мира и никогда не был флагом агрессора”, - подчеркнул Порошенко.

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По словам главы государства, в Украине ценят, что генсек ООН совершил визит в Украину 8 мая.

“Мы очень ценим, что 8 мая, в День памяти и примирения, генеральный секретарь ООН сегодня с нами, чтобы продемонстрировать решительную поддержку Украине и решительную солидарность”, - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил Пан Ги Муна за активное участие в поддержке усилий по установлению мира.

“Все помнят решение Генеральной ассамблеи ООН, которое было принято 27 марта 2014 года, и мы благодарим каждого из этих ста стран, которые проголосовали за это решение и решительно осудили аннексию Крыма Российской Федерацией”, - добавил Порошенко.

Он также поблагодарил альпинистов, в частности руфера Мустанга за то, что они украсили монумент «Родины-матери» в Киеве венком из красных маков.

“Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и Мустанга, с которым мы поздоровались, и всю команду, которая сделала огромный и приятный сюрприз киевлянам и гостям города, которые сегодня будут здесь”, - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. 18 февраля СНБО Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

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По мнению Порошенко, лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

В дальнейшем Киев передал Брюсселю обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания международной миссии по поддержанию мира и стабильности на Донбассе.

21 апреля генсек ООН во время телефонного разговора с президентом Украины Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от решения Совета безопасности ООН.