Тимошенко в среду может отменить внешнее тестирование

В среду, 23 апреля, Кабинет Министров на своем заседании будет рассматривать вопрос о состоянии проведения внешнего независимого оценивания качества знаний выпускников школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, такое решение правительство приняло сегодня на внеочередном заседании.

На заседание 23 апреля будут приглашены представители родительских комитетов, директоров школ, ректоров высших учебных заведений, представителей профсоюзов учителей.

Как заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, правительство хочет услышать мнение общественности, родителей и учителей и собирается дать реальную оценку состояния подготовки к тестированию. Правительство должно выяснить, может ли сегодня страна без какого-либо нарушения прав школьников, будущих студентов, их семей провести это тестирование качественно, подчеркнула она.

„Ставить эксперименты на детях я никому не позволю”, - заявила премьер-министр. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство разработает реальные механизмы, которые без шоковой терапии положат конец коррупции.