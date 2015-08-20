В последний рабочий день перед праздничными выходными в Украине потеплеет до +27
В пятницу, 21 августа, в Украине небольшие дожди пройдут лишь в Карпатах, на остальной территории будет преобладать сухая солнечная погода.
Ночная температура воздуха не изменится и составит 9-16 тепла, а днем везде потеплеет до 20-27 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части ожидаются местами дожди в Карпатах. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 20-25, местами 18-20 градусов тепла.
В северных областях будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла.
В центральной части без осадков. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем 20-25 градусов тепла.
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В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 8-14, днем 21-26 градусов тепла.
В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.