В воскресенье в большинстве областей сохранится жара до +36
16 августа в Украине жара сохранится в большинстве областей, ожидается 30-36 градусов, ослабнет она на севере до 26-31 градуса.
Будет преобладать сухая погода с локальными дождями на востоке Украины и в Крыму, передает ТСН.
В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-34 градуса тепла.
В северных областях также будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 17-23 тепла, днем 26-31 градус тепла.
В центральной части также без осадков. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем 30-36 градусов тепла.
Читайте такжеСиноптики пообещали последние выходные испепеляющей жары
В восточных областях местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем 30-36 градусов тепла.
В южной части возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 21-26 градусов тепла, днем 30-35, местами до 37 градусов тепла.
В Киеве будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 27-29 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/сек.