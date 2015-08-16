В воскресенье в большинстве областей сохранится жара до +36

Будет преобладать сухая погода с локальными дождями на востоке Украины и в Крыму, передает ТСН.

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-34 градуса тепла.

В северных областях также будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 17-23 тепла, днем 26-31 градус тепла.

В центральной части также без осадков. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем 30-36 градусов тепла.

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В восточных областях местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем 30-36 градусов тепла.

В южной части возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 21-26 градусов тепла, днем 30-35, местами до 37 градусов тепла.

В Киеве будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 27-29 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/сек.