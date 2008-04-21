Пикантный скандал в США: украинские эмигрантки подкинули проблем Пентагону

В США раскрыта схема, по которой американские военные моряки вступали в фиктивные браки с эмигрантками из России и Украины.

Об этом сегодня сообщает газета «Известия в Украине» (№ 71 от 21 апреля 2008 года), ссылаясь на телекомпанию CNN.

Сейчас в США арестованы 33 супружеские пары, подозреваемые в брачных мошенничествах. Аресты проводились в Нью-Йорке, а также в 8 штатах: Огайо, Пенсильвания, Джорджия, Калифорния и др.

По словам специального агента жандармерии военно-морской базы в Норфолке Семюэля УОРТА, моряки знакомились с девушками в прибрежных барах. В некоторых случаях между первым свиданием и брачной церемонией проходило не более 2-3 часов. Брак был выгоден обеим сторонам: девушкам из Восточной Европы, которые приезжали в США по туристическим или студенческим визам, он предоставлял право на упрощенную процедуру получения гражданства, а военные моряки, обзаведясь женами, имели право требовать от ВМС США дополнительные выплаты на жилье. Согласно материалам дела, в результате военно-морской бюджет Америки потерял более 500 тыс. долл.

Особую пикантность делу придает то, что многие из вышедших замуж девушек получили пропуска на базу в Норфолке. Не зная истинных намерений фиктивных жен моряков, следствие ломает голову над тем, до каких секретов они могли добраться. В Пентагоне всерьез поговаривают о том, что фиктивные браки могут нанести ущерб безопасности страны и боеготовности флота.