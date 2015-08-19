Результатом следующей встречи в Минске может стать отвод большого количества вооружения - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции в Вене после выступления перед постоянным советом ОСБЕ по ситуации на востоке Украины.

“Я все еще верю, что положения Минских соглашений являются единственным средством в прокладывании пути к миру, поэтому имплементация является важной”, - сказал Апакан.

В этой связи он подчеркнул, что все стороны на Донбассе должны продемонстрировать решительную настроенность на внедрение Минских соглашений.

“Мы требуем установления режима прекращения огня, полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения. Тяжелое вооружение должно быть отведено. Мы требуем решительной настроенности во внедрении положений Минских соглашений, и я должен сказать, что народ Украины хочет мира”, - сказал Апакан.

“Сейчас мы готовимся к следующей встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске”, - заявил Апакан.

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В этой связи посол отметил, что стороны все еще не смогли договориться по поводу плана по установлению безопасности на Донбассе. Глава миссии сказал, что результатом встречи подгруппы по вопросам безопасности должна быть договоренность по внедрению плана по отводу большего количества вооружения. Речь идет об отводе танков и тяжелого вооружения.

“Отвод тяжелого вооружения внесет важный вклад для прекращения насилия. Я верю, что разминирование и деэскалация ситуации в Широкино также внесет вклад в этот процесс”, - сказал Апакан.

Как сообщал УНИАН, Апакан также призвал боевиков прекратить атаки на мониторинговую миссию.