Председатель ОБСЕ призвал боевиков "ДНР" прекратить нападения на наблюдателей миссии

Об этом посол Дании в Австрии и при ОБСЕ Лизелотта Плеснер сообщила в Twitter со ссылкой на брифинг Апакана перед Постоянным советом ОБСЕ сегодня в Вене.

"Глава мониторинговой миссии говорит, что те, кто осуществляет контроль в "ДНР", должны прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ", - сообщила Плеснер.

Также она отметила, что миссия Европейского Союза при ОБСЕ решительно осуждает все ограничения, угрозы и атаки на наблюдателей ОБСЕ. "Это ставит под угрозу ключевую роль СММ на востоке Украины", - отметила посол.

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Плеснер сказала, что, по словам Апакана, электронное глушение сигнала при полетах беспилотных летательных аппаратов миссии стало более агрессивным, чем это было раньше.

Как сообщал УНИАН, в МИД РФ хотят, чтобы миссия по-новому проводила мониторинг ситуации на Донбассе. Ранее, 9 августа, ночью в Донецке возле офиса СММ было сожжено четыре автомобиля организации.