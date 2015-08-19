Сегодня православные христиане празднуют Яблочный Спас
19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне, Яблочный Спас.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на главу административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), Преображение - один из двенадцати самых больших праздников в Православной Церкви, установленный в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам.
По словам отца Виктора, Святые отцы называли этот праздник вторым Богоявлением. Событие Преображения описывают сразу три Евангелиста — Матфей, Марк и Лука.
"Все три синоптических Евангелия содержат схожие описания Преображения. Согласно Евангелию, событие Преображения состоялась накануне голгофських страданий Христа. Господь взял с собой трех своих учеников — Петра, Иакова и Иоанна и отправился с ними на гору Фавор. Там Он молился, а уставшие ученики заснули. Когда же они проснулись, то увидели, что Христос преобразился: лицо Его сияло, как солнце, а одежда Его стала белой, словно снег, и блистающей как свет. Рядом с Ним появились пророки Моисей и Илия, они беседовали с Иисусом. В момент Преображения Господь дал возможность трем апостолам увидеть сочетание двух природ во Христе: божественной и человеческой", - объясняет священник.
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Отец Виктор отмечает, что праздник распространяется во всей Восточной Церкви с VI века под названием Преображение Господне.
"С 900 года его празднуют в Византии как Преображение Спасителя. Однако, более вероятно, что праздник был установлен в IV веке. В это время равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. И какое-то время Преображение было в Палестине местным празднованием", - рассказывает монах.
По его словам, праздник Преображения напоминает людям о необходимости духовного преображения.
"Церковь учит, что Своим Преображением Спаситель позволил людям воочию увидеть преображение, которое ожидает человека в Царствии Божием. Христос готовил учеников к Своей смерти, они должны были увидеть Его во славе, чтобы не поколебаться в вере во время испытаний", - объясняет отец Виктор.
По традиции, в день праздника христиане приносят в храм фрукты для благословения в знак благодарности Богу за Его любовь, за дарование щедрого урожая. Часть урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения Таинства Евхаристии. Древний обычай освящать плоды ведет начало с VIII века.
В народной традиции Преображение называется Вторым или Яблочным Спасом, поскольку в этот день освящают яблоки. Этот обычай переняла христианская Церковь от Ветхого Завета, который приписывал приносить первые плоды в Храм господень (традиция иудейского праздника Шавуот — праздник Кущей).
Специально к этому дню яблоки везли возами, и каждый более-менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным.
По традиции, начиная с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, которые освящают в храмах в конце праздничной Литургии.