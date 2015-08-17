Оккупационная власть Крыма хочет, чтобы в гостиницах полуострова работали украинцы

Об этом он заявил во время заседания "президиума госсовета" в Крыму с участием президента России Владимира Путина, пишет Украинская правда.

По его словам, работа в туристической отрасли Крыма является сезонной, а за низкие зарплаты привлечь на нее россиян не удается.

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"Решение (проблемы) бизнес видит в привлечении на работу иностранных граждан, прежде всего – граждан Украины, среди которых есть большое количество профессионалов, которые нуждаются в трудоустройстве", – заявил он.

Поэтому он обратился к Путину с просьбой упростить для граждан Украины предоставления разрешения на работу в Крыму.

В частности, он попросил избавить украинцев от необходимости сдавать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ, поскольку большинство граждан Украины, по его словам, учили русский язык и литературу в школе.