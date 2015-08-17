С завтрашнего дня в Украину придет прохлада: в некоторых регионах температура не будет превышать +20
08:39, 17 августа 2015Общество
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Температура воздуха в некоторых регионах страны опустится до 20 градусов.
Завтра в Украину придет прохлада / opogode.ua
Во вторник, 18 августа, синоптики обещают значительное понижение температуры, передает ТСН.
Сообщается, что на севере и в центре страны столбики термометров опустятся до 19-20 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.
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В восточных и западных областях температура воздуха будет держаться до конца недели на отметках 23-24 градуса. Стоит отметить, что на юге будет теплее – плюс 26. В Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие дни погоду в Украине определит поле повышенного атмосферного давления, температура воздуха немного спадет.
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