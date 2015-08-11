Организаторы гей-фестиваля в Одессе отрицают причастность к его проведению Путина и Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила председатель организационного комитета фестиваля Анна Леонова.

Она выразила недоумение по поводу того, что буквально за несколько дней информация о фестивале обросла мифами и слухами, «объединив пророссийские и так называемые национально-патриотические организации». В частности, в вопросе неприемлемости проведения фестиваля квир-культуры.

«От лица оргкомитета я заявляю, что любая информация о причастности какой-то швейцарской компании к проведению в Одессе фестиваля - ложь. Любая информация о причастности российских спецслужб и лично Владимира Путина к проведению фестиваля – ложь. Любая информация о причастности к фестивалю председателя Одесской областной администрации, его подчиненных или сторонников – ложь», - заявила Леонова.

По ее словам, мероприятие организовали исключительно граждане Украины, поддерживающие территориальную целостность страны. Организационный комитет «ОдессаПрайд-2015» - инициативная группа из 12 человек, отстаивающая конституционные права и свободы всех социальных групп. Она отметила, что в оргкомитет входят, как представители сообществ ЛГБТ, так и правозащитники.

Цель проведения фестиваля – борьба со стереотипами в отношении людей нетрадиционной половой ориентации, актуализация их проблем и обозначение дискредитирующих их норм, законов и инструкций, налаживание диалога с властью на региональном уровне, а также увеличение видимости ЛГБТ-сообщества.

«Мы считаем проведение такого фестиваля своевременным, так как сейчас наметилась нехорошая тенденция радикализации политического пространства Украины в целом и Одессы, в частности. А это приводит лишь к ухудшению и так дискриминируемых людей и сохранению политических спекуляций на тему прав человека и ЛГБТ», - заявила Леонова.

По ее словам, городские власти были проинформированы о проведении мероприятия в соответствии с действующим законодательством Украины – заявление на имя мэра Одессы Геннадия Труханова зарегистрировано 29 июля.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В Главном управлении МВД Одесской области заявили, что во время марша общественный порядок будут обеспечивать порядка 300 милиционеров.

10 августа руководитель региональной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко на своей странице в Facebook написал, что считает неуместным, крайне опасным и провокационным проводить сейчас подобные мероприятия в Одессе.

Он также написал, что, по его данным, организатором «ЛГБТ-фестиваля в Одессе является неизвестное сообщество, зарегистрированное в Швейцарии».

Он также акцентировал, что для проведения мероприятия в Одессе организаторы выбрали именно те дни, когда в городе будут фанаты 4 футбольных команд.

«Будет Правый Сектор бить геев? Нет, не будет. Мы не хотим давать внутреннем и внешнем врагу козырь, поэтому провокации с силовым противостоянием не будет. И марша ЛГБТ не будет тоже», - написал Стерненко.

Справка УНИАН. Квир (англ. queer - «иной») - термин используется для обозначения любой, не соответствующей традиционной, модели поведения и идентичности.