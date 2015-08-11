Организаторы гей-фестиваля в Одессе отрицают причастность к его проведению Путина и Саакашвили
Организаторы запланированного на 14-16 августа фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2015» заявляют, что к его проведению не причастны ни какая-либо швейцарская компания, ни президент России Владимир Путин, ни глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила председатель организационного комитета фестиваля Анна Леонова.
Она выразила недоумение по поводу того, что буквально за несколько дней информация о фестивале обросла мифами и слухами, «объединив пророссийские и так называемые национально-патриотические организации». В частности, в вопросе неприемлемости проведения фестиваля квир-культуры.
«От лица оргкомитета я заявляю, что любая информация о причастности какой-то швейцарской компании к проведению в Одессе фестиваля - ложь. Любая информация о причастности российских спецслужб и лично Владимира Путина к проведению фестиваля – ложь. Любая информация о причастности к фестивалю председателя Одесской областной администрации, его подчиненных или сторонников – ложь», - заявила Леонова.
По ее словам, мероприятие организовали исключительно граждане Украины, поддерживающие территориальную целостность страны. Организационный комитет «ОдессаПрайд-2015» - инициативная группа из 12 человек, отстаивающая конституционные права и свободы всех социальных групп. Она отметила, что в оргкомитет входят, как представители сообществ ЛГБТ, так и правозащитники.
Цель проведения фестиваля – борьба со стереотипами в отношении людей нетрадиционной половой ориентации, актуализация их проблем и обозначение дискредитирующих их норм, законов и инструкций, налаживание диалога с властью на региональном уровне, а также увеличение видимости ЛГБТ-сообщества.
«Мы считаем проведение такого фестиваля своевременным, так как сейчас наметилась нехорошая тенденция радикализации политического пространства Украины в целом и Одессы, в частности. А это приводит лишь к ухудшению и так дискриминируемых людей и сохранению политических спекуляций на тему прав человека и ЛГБТ», - заявила Леонова.
По ее словам, городские власти были проинформированы о проведении мероприятия в соответствии с действующим законодательством Украины – заявление на имя мэра Одессы Геннадия Труханова зарегистрировано 29 июля.
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Как сообщал УНИАН, в Одессе14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В Главном управлении МВД Одесской области заявили, что во время марша общественный порядок будут обеспечивать порядка 300 милиционеров.
10 августа руководитель региональной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко на своей странице в Facebook написал, что считает неуместным, крайне опасным и провокационным проводить сейчас подобные мероприятия в Одессе.
Он также написал, что, по его данным, организатором «ЛГБТ-фестиваля в Одессе является неизвестное сообщество, зарегистрированное в Швейцарии».
Он также акцентировал, что для проведения мероприятия в Одессе организаторы выбрали именно те дни, когда в городе будут фанаты 4 футбольных команд.
«Будет Правый Сектор бить геев? Нет, не будет. Мы не хотим давать внутреннем и внешнем врагу козырь, поэтому провокации с силовым противостоянием не будет. И марша ЛГБТ не будет тоже», - написал Стерненко.
Справка УНИАН. Квир (англ. queer - «иной») - термин используется для обозначения любой, не соответствующей традиционной, модели поведения и идентичности.