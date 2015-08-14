В Житомирской области запретили ходить в лес и остановили сезон охоты

Соответствующее распоряжение подписал председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Машковский, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

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Также до 31 августа приостановлен сезон охоты на пернатую дичь, который в области официально начался 9 августа.

Кроме того, для охраны государственного охотничьего фонда от нарушителей и для соблюдения пожарной безопасности в лесных насаждениях Житомирщины будут проводить рейды. Это будут делать сотрудники государственной экологической инспекции, УГСЧС, областного управления лесного и охотничьего хозяйств с привлечением работников УМВД в Житомирской области

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк поручил руководству областных государственных администраций ввести дополнительные меры контроля на период пожароопасной ситуации и запретить охоту.