В Житомирской области запретили ходить в лес и остановили сезон охоты
В Житомирской области из-за чрезвычайной пожарной опасности запрещено посещение лесов населением и въезд в них транспортных средств.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Машковский, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.
Читайте такжеСпасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине
Также до 31 августа приостановлен сезон охоты на пернатую дичь, который в области официально начался 9 августа.
Кроме того, для охраны государственного охотничьего фонда от нарушителей и для соблюдения пожарной безопасности в лесных насаждениях Житомирщины будут проводить рейды. Это будут делать сотрудники государственной экологической инспекции, УГСЧС, областного управления лесного и охотничьего хозяйств с привлечением работников УМВД в Житомирской области
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк поручил руководству областных государственных администраций ввести дополнительные меры контроля на период пожароопасной ситуации и запретить охоту.