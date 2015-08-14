Матиос обещает "серьезный разговор" с властями о необходимости срочного изменения военных уставов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

"Я глубоко убежден, что в ближайшие дни будет серьезный разговор с направлением соответствующего документа о необходимости категорически быстрой разработки, утверждения и голосования Верховной Радой с утверждением соответствующими указами верховного главнокомандующего, изменений в уставы", - сказал Матиос.

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Он добавил, что "в ближайшее время документ будет направлен на имя высшего руководства государства для побуждения и ускорения разработки согласно принципам, которые действуют в мире, а прежде всего, доктрины северного соседа".

Как заявил Матиос, должны быть разработаны соответствующие адекватные меры. «Соответствующие решения должен принять законодатель - о создании, формировании основного костяка профессиональной армии, формировании электронного реестра военнообязанных, создании резервной армии", - сказал военный прокурор.