Луценко: впервые со времен Дзержинского Донецкая железная дорога стала убыточной

Экс-министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ должен понести ответственность за то, что своими незаконными действиями привел "Укрзализницю" к финансовым убыткам, уверен министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам министра, Н.РУДЬКОВСКИЙ "допустил нарушения законов, специально установив скидки при перевозке грузов частными вагонами, частных фирм". Причем, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, сначала тарифы были снижены на 20%, а потом, "когда этого оказалось мало", - до 50%.

Глава МВД подчеркнул, что личные подписи Н.РУДЬКОВСКОГО, "его личные решения, которые правда, были согласованы с вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ на совещании в Кабинете Министров", являются сегодня доказательством того, что экс-министр "брал на себя всю ответственность".

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что благодаря такой деятельности Н.РУДЬКОВСКОГО, "впервые со времен Феликса Дзержинского Донецкая железная дорога стала убыточной, а за ней и рухнула вся "Укрзализниця", в финансовом плане, конечно".

"Поэтому это как раз яркий пример того, за что надо привлекать к ответственности этого горе-политика", - заключил глава МВД, добавив, что "соответствующие материалы, направлены в прокуратуру для принятия законных решений".