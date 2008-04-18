Налоговая переходит на автоматическое возмещение НДС

Государственная налоговая администрация Украины с 20 апреля перейдет на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председателя ГНАУ Сергей БУРЯК сегодня на брифинге.

«Мы будем с 20 апреля переходить на автоматическое возмещение НДС. Что имеется в виду, речь идет о том, что в прошлом году по встречным проверкам мы сделали более 190 тыс. встречных проверок, это мы травмировали психику налогоплательщиков. В этой связи после 20 числа мы переходим на камеральную форму проверок, то есть бесконтактная работа. Второе, мы избежим бизнеса, регионального бизнеса, который связан с НДС, а именно те фиктивные предприятия, которые были в цепи поставок тех или иных видов продукции», - сказал С.БУРЯК

Он напомнил, что до июля ГНАУ будет проводить инвентаризацию задолженности по НДС.

Также он сообщил, что на сегодня сумма просроченного НДС (свыше 60 дней) составляет 3,5 млрд. грн.

«По нашим оценкам, где-то около 30% там (в 3,5 млрд. грн.) дутого НДС, и мы не можем пойти на то, чтобы этот НДС не проверить, то есть не инвентаризовать» - отметил С.БУРЯК.