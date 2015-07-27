ГАИ уточнила количество погибших в ДТП, в котором травмирован глава Конституционного суда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Полтавской области.

"26 июля около в 19 час. 40 мин. на 320 км автодороги "Киев - Харьков" произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями. По предварительным данным, в селе Цыганское столкнулись три автомобиля Toyota Camry, Nissan Sunny и "ВАЗ-2108СПГ". Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan погибли на месте происшествия. А еще одна пассажирка этого же автомобиля, водитель и пассажир автомобиля Toyota получили телесные повреждения. Травмированные госпитализированы в больницу", - сообщили в пресс-службе.

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Вместе с тем, в пресс-службе УГАИ не уточнили, является ли председатель Конституционного Суда Юрий Баулин среди пострадавших, лишь отметили, что пострадавшие - граждане Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области информировали, что в ДТП в Полтавской области 2 человека погибли и 4 травмированы.

Местные СМИ сообщали, что среди пострадавших – председатель КС.

В пресс-службе Конституционного Суда сообщили, что Баулин госпитализирован в больницу в Полтавской области после автокатастрофы.