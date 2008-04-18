Из Киева в Одессу летом можно будет летать за 79 гривен

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» (украинское отделение венгерской компании Wizz Air, являющейся low-cost или низкобюджетным перевозчиком) начнет работу на украинском рынке авиаперевозок в конце мая по низким, доступным для всех тарифам.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО с руководством авиакомпании «Визз Ейр Украина».

“Есть договоренность о том, что “Визз Эйр” начнет продажу билетов в Украине уже в конце мая этого года, и будет работать на внутренних авиалиниях, - сказал И.ВИНСКИЙ. – Первым маршрутом компании будет рейс Киев-Одесса”.

Напомним, авиакомпания «Визз Ейр Украина» уже подала заявку на получение Сертификата эксплуатанта (позволяет выполнять полеты в Украине). В июле 2008 года намерена осуществлять внутренние авиаперевозки - из Киева в Симферополь, Одессу, Львов, Запорожье, а также рейсы Харьков-Симферополь и Львов-Симферополь. “С сентября авиакомпания намерена работать и на рынке международных перевозок - в Великобританию, Италию и Германию”, - добавил министр.

Стоимость билета будет существенно ниже существующей. “Люди привыкли считать, что самолет – дорогое и недоступное средство передвижения. Сейчас я стремлюсь сломать этот стереотип: фактически, стоимость билета на самолете “Визз Эйр” уравняется с ценой проезда в СВ», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

По данным Минтранса, планируется, что средняя стоимость билета будет составлять приблизительно 30-50 долларов, а самый дешевый авиабилет будет стоить всего 79 грн. Для сравнения, на данное время по маршруту Киев-Одесса железнодорожный билет СВ стоит 448 грн.

Министр отметил, что во всем мире существует практика деятельности бюджетных авиакомпаний. “Визз Эйр” хорошо зарекомендовала себя на основных рынках Европейского союза и станет первой низкобюджетной авиакомпанией на украинском рынке. «Мы считаем, что сможем предложить новое качество и новые цены на авиаперевозки, которые оценят украинские пассажиры, - сказал председатель совета директоров авиакомпании «Визз Ейр Украина» Джозеф ВАРАДИ. - Наша бизнес-модель, в основе которой лежит наивысшее качество услуг - неуклонное соблюдение стандартов безопасности и эксплуатация новейших самолетов Airbus A320, сделает настоящую революцию на украинском рынке авиаперевозок».

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» намерена стать первым low-cost-перевозчиком в Украине и внедрить на рынке местных и международных коммерческих авиаперевозок модель “низкий тариф – малые расходы”.

«Визз Ейр Украина» намерена открыть, как минимум, 4 базы в Украине на протяжении последующих пяти лет и разместить на них не менее 14 самолетов, компания будет использовать свыше 500 маршрутов с определенными пунктами.

В 2009 году авиакомпания планирует перевезти более 1 миллиона пассажиров и нанять около 200 сотрудников в Украине, а до июля 2011 года увеличить количество пассажиров до 5 миллионов.