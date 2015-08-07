Украинцам приходят поддельные письма с угрозой тюремного срока за уклонение от мобилизации (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Гражданин Вадим Ш. обнаруживает у себя в почтовом ящике данное "письмо счастья" и слегка ошалевает. Ибо конечно система призыва работает через вот то самое место, всякие скандалы-аферы-крики-ругань. Но... Но, гражданин Вадим Ш. как бы не против служения Родине (редкий случай в наших широтах в последнее время), но повесток не получал. Ни разу. Совсем", - пишет Бирюков.

По словам Бирюкова, данные письма являются подделкой, и это не единичный случай.

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"В военкомате вышеупомянутый гражданин встречает еще десяток таких же, с повестками. И усталое выражение лица военкома тоже встречает, которое ему, лицо военкома, и объясняет - поддельные бланки с напечатанной типографским методом печатью и подписью. А у военкомата к гражданину Вадим Ш. претензий нет, равно как и нет пока планов на его мобилизацию", - сообщает советник президента.

Жизнь становится все чудесатее и чудесатее...Гражданин Вадим Ш. обнаруживает у себя в почтовом ящике данное "письмо сч... Posted by Юрий Бирюков on 7 августа 2015 г.

Кроме этого, как отмечается, "в почтовом ящике помимо поддельной повестки еще лежала листовочка с призывом жечь шины, собирать Майдан-3/3.5, голосовать на местных выборах за вот эту вот партию".