На Закарпатье на блокпостах начали вручать повестки военнообязанным

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении милиции, на Закарпатье, как и в других регионах Украины, начало действовать нововведение – вручение повесток о мобилизации в войска на блокпостах на въезде в населенные пункты.

Сейчас на блокпостах милиции в Мукачево и Нижних Воротах повестки вручают работники военкоматов, милиционеры лишь останавливают автотранспорт и следят за соблюдением правопорядка.

"Мы пошли навстречу военкоматам и решили помочь в мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины", - прокомментировал факт начальник УМВД Украины в Закарпатской области полковник милиции Сергей Князев.

По его словам, только за первый день такой работы (21 июля) на двух блокпостах вручены 88 повесток мужчинам, которые подпадают под мобилизацию. За следующие сутки, 22 июля, вручены еще 55 повесток. То есть, всего за два дня 143 человека получили приглашение явиться в военкомат, что на 23 повестки больше, чем было роздано за всю шестую волну мобилизации в регионе.

Будут ли вручать повестки и на других блокпостах, расположенных в Закарпатской области, сейчас в милиции не уточняют.

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Справка УНИАН. Шестая волна мобилизации в Украине стартовала 19 июня.

По данным Закарпатского облвоенкомата, плановое задание пятой волны мобилизации по Закарпатской области выполнено на 44%. В ходе шестой волны мобилизации в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины от Закарпатской области необходимо поставить около 1100 военнообязанных, в том числе более 100 офицеров.