Луценко назвал свою задачу №1

Министерство внутренних дел Украины намерено к сентябрю завершить расследование дела, касающегося строительной аферы «Элита-центр». Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «дело расследуется и мы планируем завершить его к сентябрю».

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил о том, что все заявления, поступившие от пострадавших инвесторов, зарегистрированы и определено количество людей, которые были обмануты.

Он также отметил, что считает своей задачей номер один расследовать это дело, пока находится в должности министра внутренних дел и найти организаторов преступления – «найти тех, кто скрывается и сменил уже пять фамилий».

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договора о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Милиция задержала бухгалтера компании и объявила двух руководителей компании - Александра ВОЛКОНСКОГО и Олега ШЕСТАКА - в международный розыск.

В то же время, 10 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ заявил, что следствие выявило настоящего организатора строительной аферы корпорации «Элита-Центр» в Киеве. По словам В.ЕВДОКИМОВА, руководитель «Элита-Центр» А.ВОЛКОНСКИЙ не является организатором этой аферы, и сотрудники МВД, в том числе благодаря помощи своих российских коллег, в ближайшее время смогут назвать фамилии людей, стоящих за жилищной аферой в Киеве.