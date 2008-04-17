ООН заявляет, что эпидемия СПИДа в Украине наиболее угрожающая в Европе

ООН заявляє, что эпидемия СПИДа в Украине наиболее угрожающая в Европе, и призывает правительство увеличить финансирование на борьбу с болезнью.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине (UNAIDS).

В частности, в сообщении отмечается, что эпидемия СПИДа в Украине является наиболее угрожающей в Европе, ее распространенность среди взрослого населения составляет, по оценочным данным, более 1,63%. На конец 2007 года были зарегистрированы более 122 тыс. случаев ВИЧ-инфекции с начала эпидемии в 1987 году, включая более 22 тыс. случаев СПИДа и более 12 тыс. 490 людей, умерших от СПИДа. Эти цифры отображают лишь часть тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом в Украине.

Исходя из национальных оценочных данных, сейчас в Украине проживают 440 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, отмечает ООН.

На данный момент Украина имеет эпидемию ВИЧ/СПИДа, которая сконцентрирована преимущественно среди уязвимых групп населения, включая потребителей инъекционных наркотиков, работников секса и мужчин, которые имеют секс с мужчинами. Однако последние данные свидетельствуют, что по крайней мере в трех областях - Киевской, Одесской и Николаевской - распространенность ВИЧ среди беременных женщин превышает 1%, что свидетельствует о том, что эпидемия переходит на общее население.

Как отметил координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЭЛЛ, “невзирая на то, что ответ на эпидемию был значительно усилен на протяжении последних лет, современные усилия относительно ВИЧ/СПИД со стороны центральных и местных органов власти, общественного общества и сообщества доноров до сих пор не оказывают значительного влияния на эпидемию”.

По его словам, недавняя Внешняя оценка национального ответа на эпидемию СПИДа обнаружила ряд серьезных недостатков Национальной программы Украины по СПИДу, особенно в сфере профилактики. Предварительные результаты оценки подчеркивают важность создания новой Общегосударственной целевой программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, осмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы, которая является прекрасной возможностью эффективно ответить на эпидемию.

Ф.О’ДОННЭЛЛ выразил серьезную озабоченность тем, что «процессы, предусмотренные украинским законодательством для разработки общегосударственных целевых программ и их бюджетов, не были соблюдены, что повлекло к серьезным недоразумениям относительно новой Программы по ВИЧ/СПИДу.” Эти проблемы необходимо решить при подготовке к встрече Высокого уровня по СПИДу в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (10-11 июня 2008 года). На этой встрече стран-членов ООН Украина должна отчитываться относительно прогресса во внедрении Декларации по благосклонности борьбе с ВИЧ/СПИДом и других обязательств по расширению программ на пути к Универсальному доступу к профилактике, лечению, осмотру и поддержке.

Ф.О’ДОННЭЛЛ отметил, что “Министерство здравоохранения Украины направило Министерству финансов Украины Концепцию программы для согласования. Система ООН в Украине обеспокоена тем, что общая сумма бюджетного запроса на Программу может быть уменьшена с 6,5 до 2,2 миллиардов гривен. ООН настойчиво рекомендует оставить минимальное финансирование на Программу в размере 6,5 миллиардов гривен, включая 5,7 миллиардов гривен из государственного бюджета”.

Для того, чтобы разработать более эффективную Национальную программу по СПИДу, Система ООН в Украине настойчиво рекомендует отложить конечный срок для ее разработки, который сейчас установлен на 15 апреля 2008 года, и пересмотреть процедуру ее разработки, чтобы Программа могла служить руководством для усилий всех правительственных и не государственных партнеров.

“Система ООН уверена, что лучшая подготовка приведет к созданию лучшей программы”, - сказала Кори УДОВИЧКИ - помощник Генерального секретаря ООН, ассистент Администратора Программы развития ООН и директор Регионального бюро Программы Развития ООН по странам Европы и СНГ. “Создание эффективной программы по СПИДу может помочь избежать сотен тысяч новых случаев инфицирования и десятков тысяч смертей, поэтому мы призываем правительство выделить соответствующее финансирование и посвятить больше внимания разработке Национальной программы по СПИДу".

Она отметила, что Система ООН подтверждает свое стремление оказывать техническую помощь и экспертизу для помощи всем секторам в разработке и внедрении новой Общегосударственной целевой программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Украине.