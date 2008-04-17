Кандидат в мэры Киева обещает бесплатный проезд в метро

Кандидат в мэры Киева Вадим ГЛАДЧУК обещает ввести бесплатный проезд в метро в случае его избрания на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Оценивая свои шансы на победу, В.ГЛАДЧУК сказал, что шансы всегда есть. По его словам, он баллотируется в мэры уже в четвертый раз, и в этот раз “киевляне, наконец, должны сделать правильный выбор”.

По словам кандидата, со времен первой попытки баллотироваться на должность мэра его предвыборная программа практически не изменилась, поскольку и проблемы города остаются такими же, как и раньше. Одной из основных проблем В.ГЛАДЧУК назвал транспортные заторы на улицах города. С целью решения этой проблемы В.ГЛАДЧУК собирается в случае избрания ввести бесплатный проезд в метро. По его мнению, это будет способствовать тому, чтобы киевляне отказались от дальнейшего приобретения собственных автомобилей и сделали свой выбор в пользу общественного транспорта.

Также он намерен интенсифицировать строительство социального жилья в Киеве. По мнению кандидата, долю такого жилья нужно увеличить с 9 до 50%. В.ГЛАДЧУК считает, что это позволит ликвидировать квартирную очередь в городе.