Воздух из Африки принесет в Украину 38-градусную жару в первую неделю августа

Антициклон, область высокого атмосферного давления, и жаркий воздух африканского происхождения обусловят высокую пожарную опасность, сообщает «Оpogode».

Температура воздуха в дневные часы будет достигать 28-33 градусов тепла, местами 30-35, а на западе и в южной части во второй половине недели возможно до 33-38 градусов тепла. Ночью в Украине ожидается 17-22 градуса тепла, на западе и юге до 25 градусов тепла.

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Во всех областях будет преобладать сухая воздушная масса, лишь 3-4 августа в Крыму и на Закарпатье вероятны небольшие локальные дожди.

В Киеве в течение недели осадков не ожидается, будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла, днем ​​27-34 градусов тепла.