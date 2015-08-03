Воздух из Африки принесет в Украину 38-градусную жару в первую неделю августа
В течение 3-9 августа в Украине будет царить жаркая, сухая погода и высокое атмосферное давление.
Антициклон, область высокого атмосферного давления, и жаркий воздух африканского происхождения обусловят высокую пожарную опасность, сообщает «Оpogode».
Температура воздуха в дневные часы будет достигать 28-33 градусов тепла, местами 30-35, а на западе и в южной части во второй половине недели возможно до 33-38 градусов тепла. Ночью в Украине ожидается 17-22 градуса тепла, на западе и юге до 25 градусов тепла.
Читайте такжеСиноптики пообещали теплое и солнечное начало августа
Во всех областях будет преобладать сухая воздушная масса, лишь 3-4 августа в Крыму и на Закарпатье вероятны небольшие локальные дожди.
В Киеве в течение недели осадков не ожидается, будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла, днем 27-34 градусов тепла.