Более 60% украинцев хотят быть в НАТО - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова и представленные на пресс-конференции директором фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной.

«Сейчас мы видим существенные изменения. Если бы референдум состоялся сейчас, то он конечно был бы выигран. Однако это пока все еще вопрос, который разделяет Украину», - сказала она.

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Согласно опросу, против вступления Украины в НАТО проголосовало бы 28,5% участников референдума. Трудно ответить 7,6% респондентов.

Бекешкина напомнила, что в июне 2010 года на предположительном референдуме по вступлению Украины в НАТО всего 25% из тех, кто вызвался принять участие в таком плебисците, проголосовали бы за вступление Украины в Альянс, а 68% - проголосовали бы «против». В июне 2014 года, по словам руководителя фонда «Демократические инициативы», ситуация изменилась на противоположную: 45% проголосовали бы за вступление в НАТО, а 36% - против.