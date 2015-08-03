В Украине создали новый миномет "Верба" (фото)

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ГП "Укроборонпром" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook.

"Мобилизовав государственно-частное партнерство, нам удалось за несколько месяцев создать 82 мм миномет, который так остро нужен на передовой. Надеюсь на успешные испытания и скорейшее обеспечение данными минометами передовых подразделений. Это, конечно, маленький шаг в системе повышения нашей обороноспособности, но мы вместе будем продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы не только вооружить нашу армию, но и восстановить колоссальный потенциал украинского ВПК", - сообщил Пашинский.

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Также Пашинский отметил, что за годы своей независимости, количество созданных Украиной новых видов вооружения можно посчитать на пальцах одной руки.

"Более того, за почти 25 лет мы даже не побеспокоились создать простые системы вооружения, которые были в арсенале нашей армии, но производились в Российской Федерации. И хотя с началом российской агрессии есть определенный прогресс, этого явно недостаточно для модернизации и полноценного перевооружения", - подчеркнул Пашинский.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая на базе полигона 169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" (Черниговская область) состоялись испытания высокоточного оружия с участием Президента Украины Петра Порошенко, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Во время показа было продемонстрировано противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты, произведенные на украинских предприятиях, которые входят в состав ГК «Укроборонпром».