В Украине создали новый миномет "Верба" (фото)

00:07, 03 августа 2015
Общество
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В Украине продемонстрировали новый 82 мм миномет "Верба".

Facebook: Сергій Пашинський

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ГП "Укроборонпром" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook.

"Мобилизовав государственно-частное партнерство, нам удалось за несколько месяцев создать 82 мм миномет, который так остро нужен на передовой. Надеюсь на успешные испытания и скорейшее обеспечение данными минометами передовых подразделений. Это, конечно, маленький шаг в системе повышения нашей обороноспособности, но мы вместе будем продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы не только вооружить нашу армию, но и восстановить колоссальный потенциал украинского ВПК", - сообщил Пашинский.

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Также Пашинский отметил, что за годы своей независимости, количество созданных Украиной новых видов вооружения можно посчитать на пальцах одной руки.

Facebook: Сергій Пашинський

"Более того, за почти 25 лет мы даже не побеспокоились создать простые системы вооружения, которые были в арсенале нашей армии, но производились в Российской Федерации. И хотя с началом российской агрессии есть определенный прогресс, этого явно недостаточно для модернизации и полноценного перевооружения", - подчеркнул Пашинский.

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Facebook: Сергій Пашинський

Как сообщал УНИАН, 11 мая на базе полигона 169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" (Черниговская область) состоялись испытания высокоточного оружия с участием Президента Украины Петра Порошенко, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Во время показа было продемонстрировано противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты, произведенные на украинских предприятиях, которые входят в состав ГК «Укроборонпром».

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