В Хмельницкой области в ДТП погиб участковый инспектор с семьей (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 1 августа в 18:24 на пункт связи 15-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей «ВАЗ 2106» и «Toyota Prado». ДТП произошло на выезде из пгт Летичев на вул. 50-летия Октября.

В результате столкновения 29-летний водитель «ВАЗ 2106», его 22-летняя жена и сын 2014 года рождения погибли.

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Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Летичевского района, которые прибыли на место происшествия, с помощью аварийно-спасательного инструмента произвели деблокирование погибших, которые были зажаты изувеченными элементами конструкций авто.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Хмельницкой области, на выезде из райцентра Летичев в направлении Винницы «ВАЗ 2106» столкнулся с автомобилем «Toyota Prado», который двигался навстречу.

За рулем «шестерки» находился участковый инспектор местного райотдела. Он, его жена и маленький ребенок во время аварии погибли.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.